أستاذ استثمار يكشف عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة، قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة.

أهم تحدٍّ يواجه الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة 2024، وأضاف: من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة العمل على هدوء الشارع المصري من خلال خفض الأسعار ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ تكمن في إستراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.

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إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «باعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».

خطوات الحكومة الجديدة في مجال الاستثمار

وواصل: « اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال»، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.

توفير موارد النقد الأجنبي

ولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهو من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.

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