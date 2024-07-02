ضياء رشوان: تغيير 65% من الحكومة السابقة وانخفاض متوسط سن وزراء التشكيل الجديد

الحكومة الجديدة، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني، إن الحكومة المنصرفة ضمت عددا كبيرا من الوزراء الذين أدوا مهامهم، وبعضهم أدى مهامهم لسنوات طويلة أو أقل لكن في النهاية ينطبق عليهم القول الشرعي بأنهم اجتهدوا فبعضهم أصاب فحصل على أجرين، وبعضهم لم يصب فحصل على أجر واحد.

صعوبة العمل العام وتولى المناصب الوزارية

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، "لم يتوقف أحد عن الاجتهاد، اجتهاد خاطئ أو في غير محله أو متأخر أو اجتهاد جيد جدا، العمل العام صعب للغاية بما فيه تولي مناصب وزارية، بالتالي من خرجوا من الحكومة لهم التحية وحاولوا كل في مجاله".

تغييرات كبيرة في الحكومة

وتابع: "هناك مؤشرات عن الحكومة الجديدة، وأسماء ومواقع ومناصب تم دمجها، والكلام العام حتى الآن يتضمن تغييرا من 60 إلى 65% من الحكومة السابقة وهذه نسبة كبيرة".

الحكومة الجديدة، فيتو

ولفت: الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة من الذين اكتسبوا خبرات دولية، والتي لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، ولكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، والتي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة.

وأضاف: أن الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: "السن ليس عيبا أو جريمة لكن في النهاية السن المبكر يعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة".

نجوم التشكيل الوزاري الجديد

وتابع: "التشكيل الوزاري يضم نجوما، لكن عدد النجوم أقل مما كان يظن، بمعنى أن الاختيار لم يتم من على مسرح، إلا أنه تم في أماكن أخرى يبحث فيها عن كفاءات ومعايير أخرى لتولي المنصب الوزاري وتعويض ربما أشياء رأت السلطات العليا في البلاد أنها كان يجب أن تكون في الحكومة المنصرفة فبحثت عنها في مكان آخر".

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