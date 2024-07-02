الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

ضياء رشوان يوجه رسالة قوية للحكومة الجديدة

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، فيتو

الحكومة الجديدة، أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني، أن الحكومة ليست في خصومة مع أي جهة دستورية أو معارضة أو أي رأي في الإعلام، والنقد يهدف لإنارة الطريق، والمعارضة تمثل "كشافات" الحكومة لتنير أمامها، بالتالي على الحكومة الانفتاح مع الآخرين خاصة البرلمان.

شكوى البرلمان من الحكومات السابقة 

الحكومة الجديدة 2024، وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن البرلمان كان يشكو بأن الحكومات السابقة لم تكن تستجيب حتى لحضور الجلسات، خاصة أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية والتشريعية وسلطة ووضع الموازنة وخطة تنمية البلاد، بالتالي مراعاة رأي نواب البرلمان المعبرين عن المواطنين شيء مهم.

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شرعية الحكم والمصلحة العامة في نظر الحكومة

وتابع: "يجب أن تدرس الحكومة أي حديث يدور داخل الإعلام بشكل جيد، وتضعه في الاعتبار، فالحكومة ليست إدارة شركة، ولا تعمل بهذه الطريقة، لكن العنصر الرئيس لأي استقرار هم المواطنين، ورضا الشعب هو شرعية الحكم، وعليها أن تجعل الشعب يفهم ما هي المصالح العامة".

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