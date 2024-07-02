أخبار الحوادث اليوم: كواليس ضبط البلوجر روكي.. عاطل يصور السيدات وينشر الصور على فيس بوك.. وإخلاء سبيل زوجة حسام حسن
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
«الدم بقى ميه»، شاب ينهي حياة شقيقته في الفيوم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على شاب أنهى حياة شقيقته خنقًا إثر خلافات عائلية بينهما.
حجز البلوجر روكي بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد التي قبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.
قرار قضائي جديد بشأن صفة مرتضى منصور بنادى الزمالك
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برفض الطعن المقام من حسين محمد حسين محام وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادى الزمالك.
إجراء جديد ضد خادمة عماد متعب المتهمة بسرقة حلق ألماس ومبلغ مالي
استعجلت النيابة العامة في القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن خادمة تعمل لدى لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب وزوجته يارا نعوم، وذلك بعد اتهامها بسرقة حلق ألماس ومبلغ قدره 10 آلاف جنيه.
ضبط عاطل يصور السيدات وينشر الصور على فيس بوك في المنوفية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بالمنوفية لقيامه بتصوير عدد من السيدات خلسة بهاتف محمول ونشر صورهن على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك.
حبس خادمة الفنانة فاطمة عيد بتهمة سرقة محتويات فيلتها
أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة الفنانة فاطمة عيد لاتهامها بسرقة محتويات الفيلا الخاصة بها في كمبوند شهير بأكتوبر، علي ذمة التحقيقات.
حبس البلوجر روكى أحمد بتهمة التحريض على الفسق والفجور
قررت النيابة العامة، حبس البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه
قال المحامي خالد المصري، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ (دانا آدم) زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.
إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع 200 ألف جنيه تعويض لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة
استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، جان بيير لاكروا-وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
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