«الدم بقى ميه»، شاب ينهي حياة شقيقته في الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على شاب أنهى حياة شقيقته خنقًا إثر خلافات عائلية بينهما.

شاب ينهي حياة شقيقته في الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم بلاغًا يفيد بمقتل "راندا. ت. ع " 17 عاما طالبة وتقيم بناحية قرية الجبيلي بدائرة مركز ابشواي، وبالانتقال والفحص تبين قيام شقيق المجني عليها "إسلام.ت" 25 عاما ويقيم بذات الناحية بالتخلص منها عن طريق الخنق بسبب خلافات عائلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.