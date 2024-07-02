حبس البلوجر روكى أحمد بتهمة التحريض على الفسق والفجور
قررت النيابة العامة، حبس البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس البلوجر روكى أحمد
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد بالقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.
ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمة.
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