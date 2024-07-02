إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع 200 ألف جنيه تعويض لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع تعويض
وكان أشرف فرحات محامي المجني عليها قد أقام دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وقضـت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
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