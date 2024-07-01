يظهر على أنه فتاة باستخدام الميك آب، القبض على تيك توكر بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على تيك توكر بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
كانت أجهزة الأمن رصدت حسابا يعرض فيديوهات خادشة للحياء العام ومخلة بالآداب ويحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى الدعوة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحريات أن صاحب الحساب شاب ويظهر على أنه فتاة باستخدام الميك آب للترويج إلى الأفعال غير المألوفة والدعوة والتحريض لممارسات غير طبيعية من خلال الحساب.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم، وبفحص محتوى هاتفه عثر على العديد من المقاطع الفيديو المخلة بالآداب ودعوات الى ممارسة الشذوذ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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