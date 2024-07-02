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رياضة

حجازي: وجود حسام حسن مدرب لمنتخب مصر شيئ كبير وجميع اللاعبين تتمنى نجاحه

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
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تحدث أحمد حجازي، خلال برنامج  الكورة مع فايق" الحمل تقيل على الجيل الحالي بعد الجيل الذهبي وهدفنا حاليا الفوز بأمم إفريقيا واللعب بشكل جيد في كأس العالم.

وأضاف “ ‏مكناش مبسوطين كلاعبين بمشاركتنا في مونديال 2018 ونتمنى أن نتأهل مرة أخرى لنظهر بمستوى جيد ” 

وتطرق “ في أمم إفريقيا الأخيرة صلاح تحدث معنا قبل رحيله عن المنتخب على أننا يجب أن نفوز بالبطولة بصفته قائد ولاعب كبير، كان نفسنا نكمل مشوارنا في أمم أفريقيا صلاح يرجع ويستكملها معنا ”. 

 وزاد “ إصابة صلاح كانت تعوق استكماله لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة وطبيعي ناديه يحافط عليه،  اللاعيبة وقفت قدام غرفة الشناوي وصلاح وتمنوا السلامة للثنائي

 وأكمل “ إصابة إمام عاشور في أمم أفريقيا كان موقف صعب ويجب الإشادة بطبيب منتخب مصرو جميع اللاعبين  تثق في الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وهو دائم التواصل معنا  ”. 

وأكمل " لم أكن راضي عن مستوانا في بطولة افريقيا الاخيرة وكنا بالامكان تقديم مستوي افضل مما ظهرنا عليه

وتحدث " وجود الكابتن حسام حسن مدرب للمنتخب شيئ كبير وجميع اللاعبين تتمني نجاحه وكل الكلام الذي يتداول علي ان اللاعبين لا ترغب في وجوده في المنتخب ليس له اساس من الصحة.

واستطرد "حسام حسن دربني في الاسماعيلي وهو قيمة كبيرة ويحترم جميع الاعبين ونتائجه الأخيرة مع المنتخب شيئ جيد وبداية كويسة ووهو يعلم العب في إفريقيا جيدا.

وأكمل “ كنت أشجع منتخب المغرب ونتمنى أن نصل لما وصلو إليه في كأس العالم  ولدينا الإمكانيات التي تواهلنا لذلك”ْ. 

واختتم “شارة قيادة المنتخب بالأقدمية لكنه في النهاية قرار المدرب واتحاد كرة، أتمني أحتراف محمد عبد المنعم واحمد زيزو لأنهم لديهم عقلية رائعة واعتقد لديهم الرغبة في ذلك وأتمنى السماح للاعبين بالاحتراف لأن”. 

 

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كأس العالم صلاح أمم إفريقيا إمام عاشور منتخب مصر حسام حسن أحمد حجازي

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