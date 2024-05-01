مدرب بايرن ميونخ يهاجم مدافع الفريق بعد التعادل مع ريال مدريد

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، أعرب توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عن خيبة أمله الشديدة بعد تعادل فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-2 على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مدرب بايرن ميونخ يهاجم مدافع الفريق

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة بحسب ما نقل "سكاي ألمانيا": "بدأنا بصورة جيدة للغاية في أول 10 أو 15 دقيقة، كان يتوجب أن نتقدم في النتيجة، من بعدها لم نواصل الالتزام بالخطة وعانينا من البطء، ومن ثم لم نشعر بالأمان ولا أعرف السبب وراء ذلك".

Advertisements

وأضاف: "بعدها استقبلنا هدفًا ولم تعد الأمور أسهل وعانينا بعدها من الفوضى في الشوط الأول، وعانينا لإسراع اللعب والوصول لمنطقة الجزاء".

وواصل: "كانت الأمور جيدة فقط في أول ربع ساعة، ومن ثم تحسنا في الشوط الثاني وعدلنا بعض المراكز وتقدمنا (2-1) وتحصلنا على فرص إضافية للتسجيل وكان يجب تسجيل الثالث".

وتابع: "بعدها فعل الريال ما يفعله مع الجميع، نجحوا في تسجيل هدفين من فرصتين، وهذا سبب الشعور الغريب، الهدف الآن واضح تحقيق الانتصار في مدريد والذهاب إلى ويمبلي".

وأكمل: "هناك 4 أشواط، خسرنا الأول وفزنا بالثاني، الأول لم يكن جيدًا والثاني كان جيدًا، وعندما تخوض 4 أشواط أمام ريال مدريد، ربما تعاني في نصف ساعة، نعرف ما سيحدث ولا تزال الأمور 50- 50".

وألقى توخيل باللوم على مدافعه كيم مين جاي بسبب هدف الريال الأول: "لا يجب عليه التقدم بتلك الصورة في هجمة مرتدة، ربما يقوم بذلك عند استحواذنا على الكرة، ولكن في تلك الوضعية ترك المهاجم حرًا وهذا غير ممكن، إذا تقدم للأمام وغطى أحد مكانه لكان لا بأس بذلك، لم يكن هناك أيضًا ضغط على الكرة".

وعن تسبب مين جاي في ركلة جزاء الريال أوضح: "تمركز بصورة جيدة طوال الوقت، ولكن عند تمرير الكرة لرودريجو، أخطأ وترك له المساحة للدخول للعمق، وعندما ترتكب خطأ في التمركز عليك على أقل تقدير الثبات على قدميك، لم يتحل بالذكاء واستغل المهاجم ذلك".

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية البايرن ليروي ساني وهاري كين، بينما سجل ثنائية الريال فينيسيوس جونيور.

وشهد تشكيل الريال، البدء بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن، في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة، وقاد الهجوم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ومن خلفهما جود بيلينجهام.

في الوقت ذاته، جلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، في ظل اقترابه من الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.

الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – إريك داير – كيم مين جاي – جوشوا كيميتش.

الوسط: كونراد لايمر – ليون جوريتسكا – رافائيل جيريرو – جمال موسيالا – ليروى ساني.

الهجوم: هاري كين.