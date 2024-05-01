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رياضة

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد (2-2) بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مباراة بايرن ميونيخ
مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد، فيتو

بايرن وريال مدريد، استطاع ريال مدريد الإسباني أمس الثلاثاء، انتزاع التعادل من بايرن من ميونيخ الألماني بملعبه أليانز أرينا  2-2 في الـ “كلاسيكو الأوروبي” في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

لقاء بايرن وريال مدريد

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون 4 دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الإنجليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء). وعاد فينيسيوس الى الواجهة بادراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

 

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موعد بايرن وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، على ان يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الاخرى التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الالماني الذي يستضيف مباراة الذهاب الأربعاء.
 

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد 

وبدأ بايرن الطامح لتعويض نكسة فقدانه لقب الدوري لمصلحة باير ليفركوزن، المباراة بقوة وكاد يخطف التقدم بعد مرور اقل من دقيقتين عندما مرّر كاين لسانيه المنفرد بالحارس الأوكراني اندري لونين، الا انّ تسديدة الدولي الالماني جاءت بين احضان الحارس (2).

كان بايرن الطرف الافضل في دقائق المباراة الاولى من خلال الضغط العالي، فسدّد كاين كرة من داخل المنطقة لكن مرة جديدة بين احضان لونين (7).
 

وبخلاف مجريات اللقاء، افتتح ريال متصدر الدوري الإسباني التسجيل بعدما وصلت الكرة الى الالماني توني كروس فمررها إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس المخضرم مانويل نوير، فلم يتردّد البرازيلي في وضعها داخل الشباك (24).

وحصل جمالا موسيالا على ركلّة حرّة من مسافة قريبة جدا من منطقة الجزاء بعد عرقلة من ناتشو، فكاد كاين يعادل النتيجة لكنّ تسديدته مرّت قريبة من المرمى (42).

ولاحت للبرازيلي رودريجو فرصة مماثلة من ركلّة حرّة مباشرة خارج منطقة الجزاء، إلاّ أن كرته ارتطمت بوجه كاين وخرجت من الملعب (45).

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى نوير لتسديدة مقوّسة رائعة من كروس (51).وعوّض سانيه إضاعته لفرصة ذهبية في بداية المباراة، وأعاد العملاق الالماني الى قلب المواجهة بادراكه التعادل بعدما توغل من الجهة اليمنى وسدد بيسراه صاروخية في مرمى لونين (53).

وتعرّض موسيالا للعرقلة داخل منطقة الجزاء عبر لوكاس فاسكيس، فانبرى القنّاص كاين لركلة الجزاء بنجاح مانحا بايرن التقدم (57).

وهدأ إيقاع المباراة، لكنّ ريال تحصل بدوره على ركلة جزاء بعد عرقلة من الكوري كيم مين-جاي على رودريجو داخل المنطقة انبرى لها مواطنه فينيسيوس بنجاح مسجلا هدفه الثاني الشخصي له ولفريقه (83).

 

دوري أبطال أوروبا 2024

ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أربع سنوات وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على أرسنال في دور الثمانية.

بينما تأهل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح.

 

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