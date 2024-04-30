دينا الشربيني توجه رسالة لـ محمد صلاح بعد اتصاله بها

دينا الشربيني، أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بمتابعة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح لمسلسلها الرمضاني "كامل العدد".

مشاهدة محمد صلاح

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "انبسطت أوي من مشاهدة محمد صلاح لمسلسل كامل العديد، وإعجابه بالعمل الرمضاني".

رسالة دينا الشربيني لمحمد صلاح

ولفتت: "محمد صلاح بعتلي وكلمني وقال لي إنه بيتابع مسلسل كامل العدد ومبسوط منه، وأنا بوصل له رسالة إن إحنا فخورين بيك أوي".



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تراجيدي دينا الشربيني

في نفس اللقاء قالت الفنانة دينا الشربيني: "كنت مذيعة فاشلة وبطلع أقول أي حاجة لإن محستش إنها مهنتي، لحد لما لقيت نفسي في التمثيل وحققت نجاح وعملت حاجة أبقى ماشية مبسوطة بيها في مسلسل كامل العدد".

وأضافت: "قعدت فترة علشان ألاقي توليفة دينا الشربيني، بحب التراجيدي والنكد في التمثيل أكتر من الكوميدي لإن فيه تعب ومذاكرة وبافضل متأثرة شوية بالدور، لكن الكوميدي إننا نضحك حد صعبة شوية".

جزء ثالث من مسلسل كامل العدد

ولفتت دينا الشربيني: "من المفترض أن يكون فيه جزء ثالث لمسلسل كامل العدد، والمؤلفة هتقعد وتشوف لو فيه قصص وحكايات تنفعنا في عمل جزء ثالث".

قيمة فنية لدينا الشربيني

وأكدت: "مسلسل كامل العدد متهيألي إنه حطني فنيا في مكان تاني ولكن أشكر ربنا على ردود فعل الناس الإيجابية على دوري، وحسيت إن ربنا بيطبطب عليا وأكرمني بحب الناس".

رسالة مسلسل كامل العدد

ولفتت: "مش معنى إن واحدة اتطلقت مرة أو اتنين أو تلاتة إن حياتها خلصت وانتهت لأ بالعكس هي قادرة تبدأ حياة تانية جديدة ودي رسالة مسلسل كامل العدد".

وتابعت: "مهما بيحصل في الحياة لأي حد فينا مش معنى كده إننا انتهت حياتنا لأ إحنا قادرين نكمل بشكل أفضل وأقوى وأحسن".

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