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ثقافة وفنون

نفسي أخلف منه 6 عيال، دينا الشربيني تكشف قصة حبيبها حسين وسر تعلقها به

الفنانة دينا الشربيني،
الفنانة دينا الشربيني، فيتو

دينا الشربيني، كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن ارتباطها مؤخرًا بشخص مصري يدعى حسين من خارج الوسط الفني، لافتة إلى أنها تعيش معه قصة حب.

 

حلم الأمومة 

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “نفسي أخلف 6 عيال إحنا 4 إخوات 3 بنات وولد وأنا بحب فكرة العزوة ويبقى البيت مليان”.

 

زواج دينا الشربيني 

وأكدت: "هاكون عروسة وأتجوز بس كله بوقته وأنا فعلا في قصة حب وطلعت قلت كده من فترة وهو شخص بحبه جدا وجدع جدا وباحترمه جدا وبان جدا أصله وقت ظروف أهلي وهو شخص مصري خارج الوسط الفني".

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حقيقة ارتباطها بإعلامي

وتابعت: "مش هرد على الشائعات اللي اترددت بشأن إني هاتجوز حد من الوسط أو إعلامي مش بحب أرد".

 

قصة حسين الذي ارتبط بدينا الشربيني

ولفتت دينا الشربيني: "الشخص اللي أنا بحبه اسمه حسين وهو بيشتغل في بيزنس خارج الوسط الفني وإحنا نعرف بعض وبنتقابل وسط أصحابنا لحد لما ارتبطنا وهو محترم جدا وبيراعي ربنا في حياته وعنده حتة دينية وجدع ولذيذ وداعم وسند ليا في كل الظروف، وهو أبعد ما يكون عن الأضواء واستحالة يبقى قريب من الأضواء واحنا شبه بعض في كل حاجة ما عدا الأضواء وهو متفهم إني شخصية مشهورة ومش بيضايق من الناس اللي بتحب تتصور معايا وهو بينبسط لإنبساطي".

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رضا الوالد عن حبيب دينا الشربيني

وأكدت دينا الشربيني: "أبويا الله يرحمه كان بيحب حسين الشخص اللي انا مرتبطة به، ودي نقطة مهمة بالنسبة لي وكان موافق علي ارتباطه بيا".

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