دينا الشربيني: تعرضت للخيانة أكتر من مرة وهذا موقفي من الخائن

دينا الشربيني، قالت الفنانة دينا الشربيني: "أنا بحب في الراجل الحنية وإنه يتقي ربنا في أهله لإنه لو اتقى ربنا في أهله أكيد هيتقى ربنا في مراته وحبيبته".

الثقة في دينا الشربيني

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “أنا مش خايفة إن الشخص اللي مرتبطة به يقلق من شغلي طالما واثق فيا”.

مشكلة دينا الشربيني مع البخل

وتابعت: "أنا مقدرش أكون مع حد بخيل ومش بخيل فلوس ولكن مشاعر وأحاسيس وتعامل، وكمان أكره أعيش مع حد خاين".

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دينا الشربيني تكشف تعرضها للخيانة

وأكدت دينا الشربيني: "زمان تعرضت للخيانة أكتر من مرة ومفيش بنت متعرضتش للخيانة واللي حظها حلو اللي بتعرف الخيانة علشان تمشي ومتكملش بس أنا مقدرش أكمل مع حد خاين والعلاقة دي عمرها ما هتكمل ولما عرفت إني تعرضت للخيانة مشيت علطول والوجه بيبقى كبير أوي".

حلم الأمومة

في نفس اللقاء، كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن ارتباطها مؤخرًا بشخص مصري يدعى حسين من خارج الوسط الفني، لافتة إلى أنها تعيش معه قصة حب.



وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “نفسي أخلف 6 عيال إحنا 4 إخوات 3 بنات وولد وأنا بحب فكرة العزوة ويبقى البيت مليان”.

زواج دينا الشربيني



وأكدت: "هاكون عروسة وأتجوز بس كله بوقته وأنا فعلا في قصة حب وطلعت قلت كده من فترة وهو شخص بحبه جدا وجدع جدا وباحترمه جدا وبان جدا أصله وقت ظروف أهلي وهو شخص مصري خارج الوسط الفني".

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