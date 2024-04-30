أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو.. وأسعار البلطي والكابوريا تواصلان التراجع

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 2023



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ودعم العمل العربي المشترك، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الكويت.

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واستقبل اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تأتى هذه الزيارة في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة عبر العقود من الزمن ونموذجا يحتذى به في العلاقات العربية.

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2022.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 2.8مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في ابريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــًا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.





انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق



أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا مقارنة بتعاملاتها السابقة، إذ ارتفع سعر اللحوم كندوز مقابل انخفاض البتلو والضأن في الأسواق.

وفي هذا السياق؛ تنشر «فيتو» أسعار اللحوم الكندوز، سعر اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو في محلات الجزارة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغيرة السن ومتوسطة العمر وكبيرة السن.

وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا قدره 9.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 343 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

أما لحم كندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 5.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 382.4 جنيه في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 460 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، التي سجلت ارتفاعًا قدره 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجلت متوسط سعر قدره نحو 377.3 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.





البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، في السطور التالية:

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 52 إلى 58 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 49 إلى 51 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 175 جنيها، بارتفاع 65 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه.

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 75 إلى 115 جنيهًا، كيلو كابوريا من 40 إلى 200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سبيط سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 100 إلى 260 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.





البورصة تخسر 90 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف تداولات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.674 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.39% ليغلق عند مستوى 29692 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 10529 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 5573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة

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