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اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز وانخفاض البتلو والضأن في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا مقارنة بتعاملاتها السابقة، إذ ارتفع سعر اللحوم كندوز مقابل انخفاض البتلو والضأن في الأسواق.

أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبتلو في محلات الجزارة

وفي هذا السياق؛ تنشر «فيتو»  أسعار اللحوم الكندوز، سعر اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو في محلات الجزارة،  وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغيرة السن ومتوسطة العمر وكبيرة السن.

400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعًا قدره 17.7 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط  سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 343 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

460 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 1.2 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 388 جنيهًا في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 460 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات. 

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم الكندوز متوسط في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، التي سجلت ارتفاعًا قدره 7.2 جنيه عن سعرها الاسبق، وسجلت متوسط سعر قدره نحو 372.7 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات 

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، فسجل انخفاضًا قدره 20.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 390 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 320 جنيهًا للكيلو مقابل 500 جنيه أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

فيما انخفضت أسعار لحوم بتلو بالعظام بنحو 52.7 جنيه مقارنة بسعره السابق، بلغ متوسط سعر اللحم بتلو بالعظام نحو 373 جنيهًا، مسجلًا أقل سعر له نحو 180 جنيهًا، مقابل 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحم الضأن في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار لحوم الضأن الصافي، في الأسواق، سجلت انخفاضًا قدره 23 قرشًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر اللحم الضاني نحو 416 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو اللحم الضأن الصافي من أدنى سعر له 350 جنيهًا إلى 500 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

500 جنيه أعلى سعر لكيلو لحوم الضأن بالعظام في الأسواق

أما اللحم الضاني بالعظام فسجل انخفاضًا قدره 32.3 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر اللحم الضاني بالعظام نحو 377 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 280 جنيهًا وأعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

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