الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو، ننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات الأمس.

أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبتلو في محلات الجزارة

وفي هذا السياق؛ تنشر «فيتو»  أسعار اللحوم الكندوز، سعر اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو في محلات الجزارة،  وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغيرة السن ومتوسطة العمر وكبيرة السن.

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340 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

سجل متوسط  سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 307 جنيهات، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 340 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل متوسط سعر قدره  385.2 جنيه في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 450 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات. 

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم الكندوز متوسط في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجلت متوسط سعر قدره نحو 364.6 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات 

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، بلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 410.4 جنيه في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 350 جنيهًا للكيلو مقابل 450 جنيهًا أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر اللحم بتلو بالعظام نحو 424.5 جنيه، مسجلًا أقل سعر له نحو 280 جنيهًا، مقابل 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحم الضأن في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار لحوم الضاني الصافي، في الأسواق، سجلت متوسط سعر قدره 422.5 جنيه، ليتراوح سعر كيلو اللحم الضأن الصافي من أدنى سعر له 350 جنيهًا إلى 500 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

500 جنيه أعلى سعر لكيلو لحوم الضأن بالعظام في الأسواق

أما اللحم الضاني بالعظام فسجل متوسط سعر قدره 417.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 280 جنيهًا وأعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 500 جنيه.

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بزيادة تصل لـ 6 جنيهات، ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

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قائمة أسعار اللحوم المجمدة والفراخ البلدي اليوم في المنيا

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