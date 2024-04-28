تجار يكشفون تأثير «خليه يعفن» على أسعار الأسماك: تكاليف الصيد والنقل وتجار الجملة سبب الغلاء.. المزارع قفلت وسعر البلطي ارتفع 10 جنيهات بعد الحملة

تأثير تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك على أسواق القاهرة والجيزة، مرت 6 أيام على انطلاق حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، حيث انطلقت الدعوات للحملة يوم الإثنين الماضي، لتمتد في عدد من المحافظات الأخرى، مع استمرار الدعوات لانضمام باقي المحافظات لمقاطعة شراء الأسماك احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسماك، وصفها الداعون لحملة المقاطعة بأنها ارتفاعات غير مبررة وأسعار جنونية لمنتج محلي.

تأثير تداعيات حملة مقاطعة شراء الأسماك على الأسواق في القاهرة والجيزة

تأثير تداعيات حملة مقاطعة شراء الأسماك على الأسواق في القاهرة والجيزة كانت متباينة، بالرغم من انخفاض أسعار الأسماك في أسواق المحافظات التي أعلنت فيها المقاطعة، لكن في القاهرة أسعار الأسماك لم تتغير بل ارتفع سعر البلطي بنحو 10 جنيهات منذ إنطلاق الحملة.

Advertisements

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

جوالات فيتو في سوق الجيزة الحضاري وسوق العبور

«فيتو» تستعرض تأثير تداعيات حملة مقاطعة شراء الأسماك على الأسواق في القاهرة والجيزة، وذلك وفقًا للجوالات الميدانية التي أجرتها «فيتو» في سوق الجيزة الحضاري وسوق العبور للجملة، في السطور الآتية:

تجار الأسماك في سوق الجيزة الحضاري لـ «فيتو»: التاجر ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك

البداية مع تجار الأسماك في سوق الجيزة الحضاري الذين أكدوا لـ «فيتو» تأثر السوق بحملة خليه يعفن، مستنكرين تحميل التجار السبب في ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبين الحكومة بالبحث عن الأسباب الحقيقة لهذه الارتفاعات.

أسعار السمك البلطي تصل لـ 80 جنيهًا للكيلو جملة

تقول نورا، إحدى تجار الأسماك في السوق، إن ارتفاع أسعار الأسماك ليس بسبب التجار، ولكنها مرتفعة من المصدر، متسائلة لماذا يتحمل التاجر ارتفاع أسعار الأسماك وهو ليس السبب الرئيسي، مضيفة: «وأنا استلمت كيلو البوري من التاجر جملة بسعر 210 جنيهات».

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش

وعن انتشار حملة مقاطعة الأسماك في المحافظات، ترى «نورا» أن ليس جميع المواطنين سيقومون بالمقاطعة، لأن السمك أرخص من اللحوم والدواجن، وأن أسعار الأسماك لن تنخفض متأثرة بتصاعد حملة خليه يعفن في الأسواق، قائلة: «مفيش حاجة هتنزل اللي بتركب موجة الارتفاع مبتنزلش».

حملة خليه يعفن تساهم في خفض أسعار الأسماك

ومن جهته؛ قال جمال محمد تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، عن الحملة «هي مبادرة حلوة ومش حلوة، السمك هينخفض بإذن الله، طيب الناس اللي مش عارفة تاكل لحمة ومش هتشتري السمك، هتاكل أيه؟»، مشيرًا إلى أن الأسواق تمر بحالة من الركود بسبب وجود أعباء والتزامات كثيرة على المواطنين، التي معها انخفضت أسعار الأسماك.

الأسعار رخيصة بس مفيش سحب ومفيش زبون داخل للسوق

وأشار إلى انخفاض أسعار الأسماك قبل انطلاق حملة خليه يعفن، إذ انخفض سعر كيلو البلطي من 90 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، مضيفًا:«عندما كان بسعر 90 جنيهًا كنت أبيع واكسب، أم الآن لا يوجد بيع، والبضائع متوفرة، وأن الحملة لم تؤثر على الأسعار في القاهرة، خاصة وأن أسعار الأسماك انخفضت دون وجود قوة شرائية، وأن الأسعار رخيصة بس مفيش سحب ومفيش زبون داخل».

الناس قاطعت السمك قبل إطلاق الحملة لعدم وجود فلوس

وأضاف: «أيه فايدة الحاجة رخيصة ومش ببيع، يعني لو الحاجة غالية وفي حركة يبقى أحسن ليا، المهم ليس رخص السعر بل وجود حركة بيع وشراء، فمقاطعة شراء الأسماك وصلت في كل مكان من زمان وقبل إطلاق حملة خليه يعفن، لأنه لا يوجد فلوس للشراء أصلًا».

حملة خليه يعفن مبالغ فيها والمفروض نشوف مصدر الغلاء

فيما يرى فتحي عبد الراضي تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة المقاطعة مبالغ فيها، قائلًا: «الحملة مبالغ فيها، المفروض نشوف مصدر الغلاء، طاولة السمك جملة ارتفعت من ألفين جنيه إلى 6 آلاف جنيه، كيلو البلطي كنا نبيعه بـ 30 و35 جنيهًا وكان التجار بتكسب، اليوم البلطي جملة من 78 جنيهًا إلى 80 جنيها».

تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع أسعار السمك

وأضاف: «البائع بيحصل على جنيهين في الكيلو بحد أقصى، وعليه تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع أسعار السمك، بل يجب البحث عن مصدر الارتفاع، والبحث عن أسباب رفع المزارع أسعار السمك، والسؤال لماذا ارتفع سعر البوري ليصل 260 جنيهًا».

أسعار الأسماك مرتفعة من المنبع وهذا دور الرقابة وليس الغلبان اللي بيبيع

وطالب بضرورة تحرك الجهات المعنية والرقابية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مضيفًا:«يجب تشديد الرقابة على أصحاب المزارع، الذين كانت حُجتهم في ارتفاع أسعار الأسماك أن الأعلاف مرتفعة، ورغم انخفاض سعر العلف مازالت أسعار الأسماك مرتفعة من المزارع، وهذا دور الرقابة وليس دور «الغلبان اللي بيبيع»».

ليه جايين على الغلابة ده السمك أرخص أنواع السلع

واستكمل: لماذا نتحدث عن مقاطعة السمك ولا نتحدث عن السلع الأخرى التي ارتفعت أسعارها ومنها اللحوم، الدواجن، الزيت، السكر، حتى الدقيق الذي انخفض لكن رغيف الخبز مازال مرتفع، مضيفًا « ليه جايين على الغلابة، الناس دي بتأخد في الكيلو جنيه و2 جنيه، يا خوانا لو عايزين تعملوا مقاطعة أعملوا على الكل، البيضة توصل 6 جنيه ليه، كيلو اللحمة يوصل 450 جنيهًا ليه، الفرخة أكلة الغلابة توصل 250 جنيهًا للفرخة ليه».

تجار سوق العبور لـ «فيتو»: مقاطعة شراء الأسماك ليست الحل

أما تجار الأسماك في سوق العبور فأوضحوا لـ «فيتو» أن حملة مقاطعة الأسماك لم تصل إلى القاهرة، إذ لا يوجد مقاطعة للسمك من قبل المواطنين، ولم تتأثر أسعار الأسماك في السوق بالمقاطعة، حيث لم تنخفض أسعار الأسماك بل مازالت عند نفس أسعارها السابقة.

مزارع الأسماك قامت بقفل توريد السمك للسوق

وأشاروا إلى أن حملة مقاطعة شراء الأسماك بدأت في التأثير على سوق العبور، في قلة كميات الأسماك الواردة للسوق، حيث قامت مزارع الأسماك بقفل توريد السمك، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة الكميات المعروضة من الأسماك في السوق.

أسعار البلطي قفزت 10 جنيهات منذ إعلان حملة مقاطعة شراء الأسماك

وأضافوا أن أسعار البلطي قفزت 10 جنيهات منذ إعلان حملة مقاطعة شراء الأسماك، متأثرًا بقلة المعروض منه مع غلق توريد الأسماك من المزارع مع تصاعد الحملة، ثم انخفض سعر البلطي اليوم انخفاضًا طفيفًا مع قلة الطلب، لكن من المتوقع ارتفاع أسعار الأسماك مرة أخرى خلال هذا الأسبوع مع زيادة طلبات الشراء بالتزامن مع موسم شم النسيم.

متى تنخفض أسعار الأسماك في الأسواق؟

وردً على سؤال بشأن متى تنخفض أسعار الأسماك في الأسواق؟ وأوضحوا أن أسعار الأسماك تنخفض في حالة زاد المعروض من السمك، الذي عليه ينخفض السعر، لكن طالما أن هناك قلة في الكميات المعروضة من الأسماك مع وجود طلب فإن الأسعار سترتفع، مشيرين إلى أن بدأت الكميات المعروضة من السمك تقل مع غلق المزارع لتوريد إنتاجها لأسواق، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الأسماك منذ بداية المقاطعة.

الحل أن تقوم الحكومة بالتدخل وإعلان تسعير عادل لأسماك

وحذر تجار سوق العبور من عنودة ارتفاع أسعار الأسماك بعد إنتهاء مدة المقاطعة، موضحين أن مقاطعة شراء الأسماك ليست الحل، لكن الحل من وجه نظرهم هو أن تقوم الحكومة بالتدخل وإعلان تسعير عادل لأسماك، يلائم تكلفة إنتاجه مع وضع هامش ربح ملائم للتجار، لكن أن تترك الحكومة المشكلة قائمة بين «التاجر والبائع والمستهلك» فإن هذا لن يحل المشكلة.