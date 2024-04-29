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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 18 جنيهًا انخفاضًا في سعر البلطي بسوق العبور

سعر الأسماك والجمبري
سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، التي ارتفعت أسعاره خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، إذ تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 53 إلى 57 جنيهًا، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعره السابق.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 50 إلى 52 جنيها، بانخفاض 16 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 140 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر كيلو مكرونة خليجي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 70 إلى 110 جنيهات، كيلو كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، كيلو سبيط سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعركيلو سمك دنيس من 90 إلى 255 جنيهًا، كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، سعر جمبري جامبو من 540 إلى 640 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 530 جنيهًا للكيلو، جمبري طازج متوسط الحجم من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

وتباينت  أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر البوري ممتاز من 100 إلى 130 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين، سجل سعر وقار كيلو من 115 إلى 145 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.

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