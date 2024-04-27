الكيلو بـ 275 جنيها، قرية الجميزة بالغربية تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

قام أحد شباب من قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بذبح وبيع لحوم بأسعار مخفضة بسعر ٢٧٥جنيها للكيلو، في إطار المبادرات التي يقوم بها أبناء القرى للتخفيف على المواطنين.

بسعر التكلفة بقيمة ٢٧٥ جنيها

وقال رفعت غزالة، أحد الشباب القائمين على المبادرة إن المبادرة تم تنفيذها للتسهيل على المواطنين مؤكدا أن سعر كيلو اللحم تم بيعه بسعر التكلفة بقيمة ٢٧٥ جنيها وأنه تم بيعه بالكامل في خلال ساعتين فقط.

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وأضاف "غزالة"في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المبادرة لاقت قبولا واستجابة كبيرة من المواطنين في القرية والقرى المجاورة موضحا أنه سيتم تكرار المبادرة خلال الفترة المقبلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وعدم السماح للجزارين باستغلال المواطنين.

وشدد على تكاتف ودعم جميع الجهات لكافة المبادرات التي يتم إطلاقها في القرية موضحًا أن رئيسة مجلس المدينة الدكتورة مني صالح أبدت استعدادها ومساندتها لدعمنا بمنتجات لتباع بسعر الجملة داخل معرض كلنا واحد.