السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكيلو بـ 275 جنيها، قرية الجميزة بالغربية تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

«الجميزة» تطلق مبادرة
«الجميزة» تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار٢٧٥جنية، فيتو

قام أحد شباب من قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بذبح وبيع لحوم بأسعار مخفضة بسعر ٢٧٥جنيها للكيلو، في إطار المبادرات التي يقوم بها أبناء القرى للتخفيف على المواطنين.

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و480 منذ 7 أكتوبر

محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

بسعر التكلفة بقيمة ٢٧٥ جنيها

وقال رفعت غزالة، أحد الشباب القائمين على المبادرة إن المبادرة تم تنفيذها للتسهيل على المواطنين مؤكدا أن سعر كيلو اللحم تم بيعه بسعر التكلفة بقيمة ٢٧٥ جنيها وأنه تم بيعه بالكامل في خلال ساعتين فقط.

Advertisements

 

وأضاف "غزالة"في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المبادرة لاقت قبولا واستجابة كبيرة من المواطنين في القرية والقرى المجاورة موضحا أنه سيتم تكرار المبادرة خلال الفترة المقبلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وعدم السماح للجزارين باستغلال المواطنين.

وشدد على تكاتف ودعم جميع الجهات لكافة المبادرات التي يتم إطلاقها في القرية موضحًا أن رئيسة مجلس المدينة الدكتورة مني صالح أبدت استعدادها ومساندتها لدعمنا بمنتجات لتباع بسعر الجملة داخل معرض كلنا واحد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

استجابة لشكوى المواطنين من نقص المياه، نائب محافظ الغربية يستقبل وزير الرى (صور)

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح (صور)

تنظيم يوم تثقيفي صحي للطلاب بجامعة طنطا
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

موقف الشناوي من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

جلست القرفصاء أمام جمهور الإسكندرية، سلوى محمد علي تثير الغضب والنشطاء يكشفون السر

الأهلي يتفاوض مع عمر فايد لتدعيم خط الدفاع

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

علي معلول يحقق رقما مميزا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

المزيد
الجريدة الرسمية