يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا مقارنة بتعاملاتها السابقة، إذ ارتفع سعر اللحوم كندوز مقابل انخفاض البتلو والضأن في الأسواق.

أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبتلو في محلات الجزارة

وفي هذا السياق؛ تنشر «فيتو» أسعار اللحوم الكندوز، سعر اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو في محلات الجزارة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغيرة السن ومتوسطة العمر وكبيرة السن.

انخفاض سعر كيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا قدره 9.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 343 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

سعر اللحوم كندوز في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 5.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 382.4 جنيه في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 460 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، التي سجلت ارتفاعًا قدره 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجلت متوسط سعر قدره نحو 377.3 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، فسجل ارتفاعًا قدره 4.4 جنيه مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 394.5 جنيه في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 350 جنيهًا للكيلو مقابل 500 جنيه أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

ارتفاع سعر كيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم بتلو بالعظام بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، بلغ متوسط سعر اللحم بتلو بالعظام نحو 372.5 جنيه، مسجلًا أقل سعر له نحو 180 جنيهًا، مقابل 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

أسعار لحم الضأن في أسواق المحافظات، فيتو

انخفاض أسعار لحم الضأن في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار لحوم الضأن الصافي، في الأسواق، سجلت انخفاضًا قدره 2.4 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر اللحم الضاني نحو 413.6 جنيه، ليتراوح سعر كيلو اللحم الضأن الصافي من أدنى سعر له 350 جنيهًا إلى 500 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

ارتفاع سعر كيلو لحوم الضأن بالعظام في الأسواق

أما اللحم الضاني بالعظام فسجل ارتفاع قدره 9.2 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر اللحم الضاني بالعظام نحو 386.2 جنيه، ليبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 280 جنيهًا وأعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 500 جنيه.