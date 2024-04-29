من 130 إلى 50 جنيها.. تعرف على متوسط أسعار الأسماك بعد نجاح مقاطعة بورسعيد ( صور)

انخفضت أسعار الأسماك بشكل كبير في محافظة بورسعيد، وبالأخص في السوق الحضاري للأسماك ببورسعيد، حيث تجاوز انخفاض الأسعار 50% في بعض أنواع الأسماك، وذلك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد،

وتنشر فيتو أسعار الأسماك الجديد بعد الإنخفاض

سعر سمك الشبار، فيتو



حيث أقدم تجار الجملة على البيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة.

سعر سمك الشبار، فيتو

اسعار الاسماك بعد التخفيض

ووصل سعر كيلو السردين من 130 جنيها إلى 50 جنيها، وسعر الشبار الأبيض من 100 جنيه إلى 50 و60 جنيها حسب حجمه، والطوبار من 130 و150 جنيها إلى 60 و80 جنيها للكيلو حسب حجمه،وسمك دنيس بردويل انخفض من 250 إلى 150 جنيها للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيها حسب حجمه.

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سعر سمك الشبار، فيتو

ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة الشكر إلى شعبة الأسماك، وتجار بورسعيد على سرعة الاستجابة لنتائج اجتماع الأمس، مؤكدا على أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

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