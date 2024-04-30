الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار الحوادث اليوم.. حقيقة وجود انتهاكات في سجن القناطر.. إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلها خنقا بإيشارب للمفتى.. ومحاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في حريق استوديو الأهرام

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات في سجن القناطر

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة التى تدور فى فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

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النائب العام يصدر قرارًا بإضافة اختصاص حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة

أصدرالمستشار النائب العام قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.

إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلها خنقا بإيشارب ووسادة للمفتي (صور)


أحالت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة أوراق المتهمة بقتل طفلها خنقا بإيشارب ووسادة للمفتي وتحديد جلسة 28 مايو للنطق بالحكم.

الإعدام والمشدد 15 عاما للمتهمين بقتل سائق وسرقة سيارته بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سائق لسرقته بالإعدام شنقًا، فيما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة آخرين بالحبس سنة، للمشاركة في جريمة القتل.

موعد أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الاهرام بعدما احالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

يشن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتساءل بعض قائدى السيارات عن قيمة المخالفات المرورية، وفى إطار “ خدمتك فى فيتو ” نوضح التفاصيل.

وزير الداخلية: عمال مصر يرسخون بسواعدهم طموحات وآمال الشعب المصرى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لوزير العمل حسن شحـاتة، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق سفاجا

لقى زوجان مصرعهما فيما أصيب طفليهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.


 

 

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