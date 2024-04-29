تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 10 آلاف و156 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 5242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و251 مخالفة للسير بدون ترخيص و8 مخالفات موقف عشوائي و296 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و20 مخالفة دراجة نارية و4 مخالفات لشروط الترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.
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