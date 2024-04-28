حبس ميكانيكى بتهمة سرقة حقيبة مشغولات ذهبية في الهرم

أمرت نيابة الجيزة بحبس ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية في منطقة الهرم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية

نجحت قوات الأمن في ضبط ميكانيكى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى - متعلقات شخصية، من داخل سيارة ملك إحدى السيدات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها – جزء من المبلغ المالى).

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وأفاد بإنفاقه باقـى المبلغ على متطلباته الشخصية،وأرشد عن الحقيبة بمكان إلقائها بمنطقة حدائق الأهرام وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.