جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

تكثف أجهزة الأمن، جهودها لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية .

وشكلت إدارة الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تنسيقًا مع مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية مرتكبى الواقعة وضبطهم تمهيدًا لتقديمهم الى جهات التحقيق.

بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

ويقوم فريق البحث، بجمع المعلومات وإجراء التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة.

وتوصل فريق البحث إلى طريقة وقوع الحادث وسرقة مركبة “توك توك” كان يستقلها المجنى عليه قبل اختفائه والعثور على جثة منزوعة الأحشاء.

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وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغ بالعثور على جثة أسفل الكوبري الجديد على طريق الزقازيق، وبها طعنات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى فتحي رضا، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادى، ويعمل سائق توك توك، مقيم بعزبة محروس التابعة لقرية كفر الشرفا التابعة لمركز“ السنبلاوين”، وبفحصها تبين وجود طعنات في البطن وخروج الأحشاء، كما لم يعثر على مركبة توك توك.

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وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وسؤال الشهود العيان.

قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث الجنائية فى العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء فى الدقهلية، وسرعة تحديد هوية مرتكب الحادث وضبطه، وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.