الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حوادث

الإعدام والمشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة سيارات التجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سائق لسرقته بالإعدام شنقًا، فيما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة آخرين بالحبس سنة، للمشاركة في جريمة القتل.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الخمسة خططوا لقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار لسرقته في الطريق العام بالتجمع الخامس.

وتمكن المتهمين الأول والثاني من إيقاف السائق وأشهرا في وجهه الأسلحة البيضاء، وتمكنا من طعنه عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته على الفور، وفي نفس المكان والزمان قام بسرقة سيارته ومتعلقاته واشترك باقي المتهمين في تأمين الطريق وتعميد تنفيذ الجريمة من المتهمين.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

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