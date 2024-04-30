مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات في سجن القناطر

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة التى تدور فى فلكها من إدعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود انتهاكات فى سجن القناطر

وأشار المصدر إلى أن سجن القناطر تم إلغائه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، وأن ذلك يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الإدعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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