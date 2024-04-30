انتشال 9 جثث من البحر قبالة ساحل المهدية بتونس
تونس ، تمكن خفر السواحل بتونس من انتشال 9 جثث آدمية لفظها البحر قبالة ساحل المهدية، وفق ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، وفقا لما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال: إنّه 7 من بين هذه الجثث، وهي في حالة تحلل، تم انتشالها على مستوى شاطئ الشابة وجثتين على مستوى شاطئ سلقطة.
وبين بن جحا أنه جرى نقلها إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر للقيام بالإجراءات اللازمة وتحديد هويات أصحابها بعد عرضها على التحليل الجيني.
ونفى المتحدث أن يكون قد تم الحسم في ما إذا كانت الجثث المنتشلة تعود إلى مهاجرين غير نظاميين من جنوب الصحراء وفق ما تم الترويج له في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.
وأكد أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات موت هؤلاء الضحايا وقد تعهد قاضي التحقيق بالبحث في هذا الموضوع.
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