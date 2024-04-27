السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسستها السويسرية إيفلين بوريه، قصة مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم (فيديو)

مدرسة الفخار بقرية
مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم، فيتو

تجمع مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، بعدما أسستها السويسرية الراحلة إيفلين بوريه لتعليم أطفال القرية حرفة صناعة الفخار والخزف.

مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم

تحولت قرية تونس مجرد قرية ريفية إلى أحد أهم المقاصد السياحية، حيث تشارك في المهرجانات الدولية للخزف والفخار، وتصبح الحرفة مهنة لكل أطفال وشباب القرية على غرار قرى مصر المنتجة المعروفة بكونها "بلا بطالة".

قرية تونس بمحافظة الفيوم

تتميز قرية تونس بمحافظة الفيوم، بوقوعها على ربوة عالية على ضفاف بحيرة قارون، وتنتشر بها المساحات الخضراء وتكسوها الأشجار والزهور بألوانها المتميزة والمتعددة، بينما يقع خلفها الصحراء الواسعة فضلًا عن قربها من منطقة وادي الريان، تلك المميزات المتنوعة جعلتها قبلة العشرات طوال العام خصوصًا في فصلي الخريف والشتاء.

Advertisements

عشرات الورش المخصصة لصناعة الخزف والفخار

تضم قرية تونس عشرات الورش المخصصة لصناعة الخزف والفخار، كما إنّها تحتضن مركز الفيوم للفنون الذي يضم أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، فضلًا عن عدد من الفلل والشاليهات المبنية من الطوب بسقف من القباب على الطراز الإسلامي، ومساحات شاسعة من الأراضي الخضراء، والعديد من مطاعم الأكل الريفي المميزة.

 

txt

التطبيق في مايو القادم، ضوابط الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (إنفوجراف)

txt

لأول مرة منذ عامين، ارتفاع إنتاج واستهلاك البن عالميًا (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدرسة الفخار بقرية تونس الراحلة إيفلين بوريه صناعة الفخار والخزف قرية تونس بمحافظة الفيوم المهرجانات الدولية للخزف والفخار محافظة الفيوم

مواد متعلقة

التطبيق في مايو القادم، ضوابط الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (إنفوجراف)

لأول مرة منذ عامين، ارتفاع إنتاج واستهلاك البن عالميًا (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" تبرز تجربة زراعة البن لأول مرة في مصر (إنفوجراف)

3.2 % معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2024 - 2025 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

أنا متربي، أول تعليق من محمد عبد المنعم على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي بشكل مسيء

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 -4 -2024

يتخطى 126 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

المزيد
الجريدة الرسمية