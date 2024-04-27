أسستها السويسرية إيفلين بوريه، قصة مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم (فيديو)

تجمع مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، بعدما أسستها السويسرية الراحلة إيفلين بوريه لتعليم أطفال القرية حرفة صناعة الفخار والخزف.

مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم

تحولت قرية تونس مجرد قرية ريفية إلى أحد أهم المقاصد السياحية، حيث تشارك في المهرجانات الدولية للخزف والفخار، وتصبح الحرفة مهنة لكل أطفال وشباب القرية على غرار قرى مصر المنتجة المعروفة بكونها "بلا بطالة".

قرية تونس بمحافظة الفيوم

تتميز قرية تونس بمحافظة الفيوم، بوقوعها على ربوة عالية على ضفاف بحيرة قارون، وتنتشر بها المساحات الخضراء وتكسوها الأشجار والزهور بألوانها المتميزة والمتعددة، بينما يقع خلفها الصحراء الواسعة فضلًا عن قربها من منطقة وادي الريان، تلك المميزات المتنوعة جعلتها قبلة العشرات طوال العام خصوصًا في فصلي الخريف والشتاء.

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عشرات الورش المخصصة لصناعة الخزف والفخار

تضم قرية تونس عشرات الورش المخصصة لصناعة الخزف والفخار، كما إنّها تحتضن مركز الفيوم للفنون الذي يضم أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، فضلًا عن عدد من الفلل والشاليهات المبنية من الطوب بسقف من القباب على الطراز الإسلامي، ومساحات شاسعة من الأراضي الخضراء، والعديد من مطاعم الأكل الريفي المميزة.