أخبار الفن اليوم: عمر خيرت يحتفي بـ40 سنة فن بقصر عابدين.. رانيا يوسف تدخل الوسط الغنائي

امتلأت الساحة الفنية، اليوم الأثنين 29 إبريل 2024، العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

بشكل مكثف تستعد الفنانة آمال ماهر لحفلها المنتظر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، المقرر انطلاقه على مسرح ملعب الجوهرة فى 3 من شهر مايو المقبل.

ووصلت آمال ماهر إلى جدة لإحياء حفلها يوم الجمعة المقبل بقيادة المايسترو وليد فايد بأونيكس أرينا، وقد نشر حساب شركة بنش مارك المنظِمة للحفل على إنستجرام فيديو لوصولها واستقبالها بالمطار وتقديم باقة ورود، وسرعان ما بدأت البروفات التي ستستمر لمدة 4 أيام والاستعدادات اللازمة للحفل المرتقب برفقة الموسيقار وليد فايد والاوركسترا الموسيقية المكونة من 100 عازف.

Advertisements



وعبرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودي.

يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقة أوركسترا أوبرا القاهرة حفلا موسيقيا ضخما فى أجواء مميزة بقصر عابدين الأثري، وذلك يوم 7 يونيو المقبل.



وسيأتي حفل عمر خيرت، في قصر عابدين يأتي تحت شعار 40 عامًا من الإبداع والتميز، تكريما لمسيرته الموسيقية الكبيرة، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقيةوكشفت الشركة المنظمة عن فئات أسعار تذاكر الحفل التي تبدأ من ألف جنية وتصل لــ 4500 ألف..

على مدار أسابيع متتالية استطاع فيلم الأكشن “شقو” أن يتربع على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024، إذ جاء فى المركز الأول محققا إيرادات بإجمالي 58 مليون و200 ألف جنيه خلال 3 أسابيع عرض.

تحدثت النجمة ريهانا وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

كشف الفنان علي ربيع، سر تحمسه للفيلم الكوميدي “ع الماشي”، قائلا: “ع الماشي” عمل كوميدى مبنى على أسس جادة جدًا، حيث تقوم محاور العمل على عرض مزيج من القصص والحكايات شديدة الحساسية والصعوبة ولكن مع الحفاظ على استعراضها بشكل كوميدى لايت.

وتابع ربيع لـ“فيتو”: فكرة فيلم “ع الماشي” لا تستعرض أزمة الكسل وما ينتج عنه من كوارث وضياع الحياة فى السكون، وإنما حاولنا أن نستعرض بالعمل تأثيرات الأهل على أفكار وتوجهات أبنائهم، فقلة الطموح أمر متوارث أحيانا كثيرة، فبطل الفيلم شاب ورث عادة الكسل من والده وجده، ويدور الثلاثى فى دوامة مفرغة خارج إطار الحياة، وهذا ما جعلنى متفائلا لهذا العمل، كما كانت مراحل التحضيرات التى استغرقت شهورا طويلة مليئة بالتخطيط والتنظيم مما جعل قلبى يطمئن كثيرًا، وآمل أن تصل الفكرة والكوميديا للجمهور.

كشفت المخرجة بتول عرفة عن تفاصيل خوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء لأول مرة في فيديو كليب استعراضي، مؤكدة أنها تحمست لهذه الفكرة.

وقالت بتول عرفة في تصريح خاص لـ"فيتو" فكرة كليب رانيا يوسف جاءت من خلال فهد الزاهد المنتج، وأنا تحمست جد لما قالي رانيا فنانة جميلة جدا وعندها موهبة كبيرة ممكن تتوظف في عمل استعراضي بشكل جميل.

وأضافت بتول عرفة: “نحن في مرحلة التحضير بالوقت الحالي ومن المقرر أن نصور الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة”.

ذكرت تقارير صحفية، أن الممثلة "جينيفر لورانس"، في محادثات حالي، مع استديوهات مارڤل، لإعادة أداء شخصيتها الشهيرة في عالم الأبطال الخارقين، Mistica.

وأوضحت التقارير، أن استديوهات مارفل، عازمة ومصممة، علي التوصل لاتفاق مع جينفر لورانس، للعودة لتجسيد شخصية Mistica، ولا تريد استبدالها بممثلة أو بنسخة أخرى.

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن أعظم فيلم في تاريخ السينما العالمية، وهو الفيلم الأمريكي "الأب الروحي The Godfather"، الذي تم عرضه في عام 1972، بطولة مارلون براندو وآل باتشينو، وحصل على جائزة أوسكار عام 1972 كأحسن فيلم.

وعن أعظم أفلام السينما العالمية، قال المهندس نجيب ساويرس إن أكثر الشخصيات القريبة لقلبه ولشخصيته هو الفنان مارلون براندو، يليه روبرت دي نيرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



