الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

"ع الماشي"، تعرف على إجمالي إيرادات فيلم علي ربيع

علي ربيع، فيتو
علي ربيع، فيتو

فيلم ع الماشي ، يشارك الفنان علي ربيع في سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2024 بفيلمه الجديد “ع الماشي”.

إيرادات فيلم ع الماشي 

وحقق فيلم ع الماشي الذي يقوم ببطولته علي ربيع نجاحا كبيرا ووصلت إجمالي إيراداته إلى 10 مليون و401 ألف جنيها.

قصة فيلم ع الماشي

 تدور أحداث فيلم “ع الماشي” حول شخصية “هادى هادى عبد الهادي”، الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصاب بحالة مرضية نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم

Advertisements

يشارك في بطولة فيلم “ع الماشي” كل من: كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم ع الماشي أبطال فيلم ع الماشي قصة فيلم ع الماشي علي ربيع
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية