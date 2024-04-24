"ع الماشي"، تعرف على إجمالي إيرادات فيلم علي ربيع
فيلم ع الماشي ، يشارك الفنان علي ربيع في سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2024 بفيلمه الجديد “ع الماشي”.
إيرادات فيلم ع الماشي
وحقق فيلم ع الماشي الذي يقوم ببطولته علي ربيع نجاحا كبيرا ووصلت إجمالي إيراداته إلى 10 مليون و401 ألف جنيها.
قصة فيلم ع الماشي
تدور أحداث فيلم “ع الماشي” حول شخصية “هادى هادى عبد الهادي”، الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصاب بحالة مرضية نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم
يشارك في بطولة فيلم “ع الماشي” كل من: كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.
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