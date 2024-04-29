بروفات مكثفة لــ آمال ماهر استعدادا لحفلها بالسعودية (فيديو)

بشكل مكثف تستعد الفنانة آمال ماهر لحفلها المنتظر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، المقرر انطلاقه على مسرح ملعب الجوهرة فى 3 من شهر مايو المقبل.

حفل آمال ماهر فى السعودية

ووصلت آمال ماهر إلى جدة لإحياء حفلها يوم الجمعة المقبل بقيادة المايسترو وليد فايد بأونيكس أرينا، وقد نشر حساب شركة بنش مارك المنظِمة للحفل على إنستجرام فيديو لوصولها واستقبالها بالمطار وتقديم باقة ورود، وسرعان ما بدأت البروفات التي ستستمر لمدة 4 أيام والاستعدادات اللازمة للحفل المرتقب برفقة الموسيقار وليد فايد والاوركسترا الموسيقية المكونة من 100 عازف.



وعبرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودي.

حفلات آمال ماهر

وأحيت آمال ماهر مؤخرا حفلا في التجمع الخامس، وشهد الحفل امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة".

كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

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وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.



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