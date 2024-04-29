"شقو" يقترب من الـ60 مليون جنيه إيرادات بالسينمات المصرية
على مدار أسابيع متتالية استطاع فيلم الأكشن “شقو” أن يتربع على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024، إذ جاء فى المركز الأول محققا إيرادات بإجمالي 58 مليون و200 ألف جنيه خلال 3 أسابيع عرض.
وعقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر، قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن “شقو” بدأ التحضيرات لتصوير الجزء الثاني من العمل.
فيلم شقو 2
فعقب أن حقق شقو أكثر من 60 مليونا خلال أقل من شهر عرض بمصر، تسعى شركة الإنتاج لاستثمار هذا النجاح وهو ما كشفت عنه النجمة “يسرا” إحدى نجوم الفيلم، والتي قالت خلال تصريحات تليفزيونية: “ظهرت ضيف شرف بالرغم من بساطة الدور لأن الشخصية تعتبر العمود الفقري لقصة وحدوتة الفيلم، في البداية الدور كان دور راجل، ولما عمرو اتفق عليا مع كريم السبكي كلمني وعاجبني الموضوع وحبيت تاريخ الشخصية جدا، بس ده لسة هنشوفه في الجزء التاني للفيلم” … فمن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.
فيلم شقو
وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.
ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.
يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.
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