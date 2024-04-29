المخرجة بتول عرفة تكشف لـ«فيتو» تفاصيل أولى تجارب رانيا يوسف الغنائية

كشفت المخرجة بتول عرفة عن تفاصيل خوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء لأول مرة في فيديو كليب استعراضي، مؤكدة أنها تحمست لهذه الفكرة.

تفاصيل أول فيديو كليب غنائي لرانيا يوسف

وقالت بتول عرفة في تصريح خاص لـ"فيتو" فكرة كليب رانيا يوسف جاءت من خلال فهد الزاهد المنتج، وأنا تحمست جد لما قالي رانيا فنانة جميلة جدا وعندها موهبة كبيرة ممكن تتوظف في عمل استعراضي بشكل جميل.

وأضافت بتول عرفة: “نحن في مرحلة التحضير بالوقت الحالي ومن المقرر أن نصور الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة”.

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ومن ناحية أخرى، كانت قد احتفلت المخرجة بتول عرفة العام الماضي بعقد قرانها على هاني الطمباري في أحد الأماكن المفتوحة وشهد حفل عقد القران حضور عدد كبير من الوسط الفني من أبرزهم محمد نور ومحمد عبد الرحمن توتا وكارول سماحة وغيرهم.

يذكر أن أعلنت الفنانة رانيا يوسف دخولها في قصة حب جديدة الفترة الحالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، في حلقة اليوم التي تقدمها الإعلاميتان إيمان عز الدين، ومنى عبدالغني

وقالت رانيا يوسف: "الآن احنا في حالة إعجاب متبادل وهو متواضع جدًا مكافح جدًا بحترمه جدًا وهو مطلق وله أبن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني بأربع سنين، فأنا لا أؤمن بفرق السن".

مواصفات شريك حياتها

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت: "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح وبكره كل التقاليد بتاعت الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".