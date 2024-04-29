على ربيع: أسعى لتقديم رصيد سينمائي كبير و"ع الماشي" مليء بالمشاهد الصعبة

كشف الفنان علي ربيع، سر تحمسه للفيلم الكوميدي “ع الماشي”، قائلا: “ع الماشي” عمل كوميدى مبنى على أسس جادة جدًا، حيث تقوم محاور العمل على عرض مزيج من القصص والحكايات شديدة الحساسية والصعوبة ولكن مع الحفاظ على استعراضها بشكل كوميدى لايت.

وتابع ربيع لـ“فيتو”: فكرة فيلم “ع الماشي” لا تستعرض أزمة الكسل وما ينتج عنه من كوارث وضياع الحياة فى السكون، وإنما حاولنا أن نستعرض بالعمل تأثيرات الأهل على أفكار وتوجهات أبنائهم، فقلة الطموح أمر متوارث أحيانا كثيرة، فبطل الفيلم شاب ورث عادة الكسل من والده وجده، ويدور الثلاثى فى دوامة مفرغة خارج إطار الحياة، وهذا ما جعلنى متفائلا لهذا العمل، كما كانت مراحل التحضيرات التى استغرقت شهورا طويلة مليئة بالتخطيط والتنظيم مما جعل قلبى يطمئن كثيرًا، وآمل أن تصل الفكرة والكوميديا للجمهور.

الفنان على ربيع

وأضاف: أرغب فى تقديم رصيد سينمائى كبير، وهو ما يجعلنى أسعى لتقديم كل استطاعتى، فالعمل كان مليئًا بالمشاهد المرهقة جدا وبالتحديد مع بدء رحلة هادى مع المشى المتواصل غير المنقطع، لكن رغم الصعوبة كانت أجواء الفيلم ممتعة، وتجربتى رفقة المخرج محمد الخبيرى والتى تعتبر الأولى له بالسينما كانت محسوبة، واستطاع أن يحول لوكيشن تصوير المشاهد إلى طاقات كبيرة من التعاون بين كل النجوم المشاركين ولم يشعرنى بأنها أول تجربة إخراجية بالسينما له منذ بروفات الترابيزة، فمن اللحظة الأول أمسك بزمام العمل ووجه الجميع لتنفيذ الرؤية الصحيحة والمناسبة، وفكرة “ع الماشي” كانت فى رأسى منذ عامين، وتعاونت مع فريق الكتابة للوصل للنسخة الحالية، وثقتى دائمًا كبيرة فى أصدقائى الكتاب الفنانين: كريم سامى وأحمد عبد الوهاب وهدير الشريف.. وحقيقة أنا سعيد للغاية بخوض تجربة سينمائية جديدة فى هذا التوقيت.

فيلم ع الماشي

«ع الماشي»، هكذا كان عنوان الفيلم الكوميدى الجديد الذى طل به على ربيع بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024، وحقق الفيلم منذ عرضه إيرادات جيدة بالنظر لأفلام على ربيع السابقة، تدور أحداث “ع الماشي” حول شاب ثلاثينى كسول يُدعى “هادى هادى عبد الهادي” يعيش برفقة والده وجده، والثلاثة تجمعهم صفة الكسل والتبلد، وبشكل فانتازى تنقلب حياة “هادي” رأسًا على عقب عندما يصاب بحالة مرضية نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، يشارك على ربيع البطولة كل من: كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف الكاتب الشاب أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

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