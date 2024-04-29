ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

ريهانا ، تحدثت النجمة ريهانا وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

ريهانا تغزو الصين

في سياق متصل، أطلقت المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، خط إنتاج جديد، خاص بعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل Fenty Beauty، في الصين، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق خط الهند.

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ريهانا تطلق خط إنتاج لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل في الهند

وأطلقت المغنية ريهانا، خط إنتاج جديد، خاص بعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل Fenty Beauty، في الهند، في أوائل مارس ٢٠٢٤.

وجاء إطلاق ريهانا، لخط ماركتها العالمية Fenty Beauty، في الهند، بالتزامن مع تواجدها في البلد لإحياء حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.

أجر ريهانا في حفل الزفاف الأسطوري لـ نجل أغنى رجل في آسيا

كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ الضخم الذي تقاضته، ريهانا مقابل إحيائها، حفل زفاف نجل رجل الأعمال والملياردير موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا.

وأوضحت التقارير، أن ريهانا تقاضت 9 ملايين دولار، مقابل غنائها في حفل الزفاف الأسطوري.

وأحيت المغنية ريهانا، مؤخرا، حفلًا ضمن احتفالات زفاف أنانت أمباني 28 عامًا، عضو في مجالس إدارة عدة شركات مملوكة لـ”ريلاينس إندستريز”، وراديكا ميرشانت 29 عامًا، نجلة أحد الصناعيين الهنود.

ريهانا تتنحى عن منصبها في شركة Savage X Fenty

وأعلنت المغنية الشهيرة تنحيها رسميا، عن منصبها كرئيس تنفيذي لشركة Savage X Fenty، الرائدة في مجال الملابس، لتحل محلها هيلاري سوبر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Anthropologie Group.

وأوضحت ريهانا، أنها اتخذت القرار بنفسها، بهدف توسيع نطاق الأعمال إلى ما بعد التجارة الإلكترونية، علي أن يبدأ، التنفيذ الفعلي لقرار التنحي من تاريخ 26 يونيو ٢٠٢٣.

وقالت ريهانا: "كان من الجميل أن نرى تأثير رؤيتنا لـ Savage X Fenty على الصناعة بهذا الحجم المذهل خلال السنوات الخمس الماضية، هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، وسنواصل التوسع بطرق تتواصل دائمًا مع المستهلك.. أنا ممتنة ومتحمسة للغاية للترحيب بهيلاري سوبر كرئيس تنفيذي جديد لدينا، فهي قائدة قوية وتركز على نقل الأعمال إلى مستوى أعلى".

وشغلت هيلاري سوبر، منصب الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة Anthropologie Group لمدة أربع سنوات، كما شغلت مناصب قيادية في متاجر التجزئة، بما في ذلك Guess American Eagle وGap وOld Navy، وعن منصبها الجديد، قالت هيلاري:"يسعدني الانضمام إلى عائلة Savage X Fenty، التي تعد علامة تجارية قوة رئيسية، في صناعة الملابس الداخلية والملابس عامة، كما أن التزامها الراسخ بالاحتفال بالشمولية والشجاعة أمر ملهم للجميع".