الأحد 21 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا في جدة، اعرف التفاصيل

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي جديد، وذلك بعد النجاح الذي حققه حفلها الأخير الذي أقيم على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي. 

آمال ماهر

وتحيي آمال ماهر حفلها الجديد هذه المرة على مسرح ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء يوم 3 مايو المقبل، حيث من المقرر أن تطرح التذاكر غدا الاثنين عبر موقع الشركة المنظمة للحفل. 

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس 

وكان حفل آمال ماهر الأخير قد شهد امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة".

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كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

 وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.

آمال ماهر تعلق على نجاح حفلها في التجمع الخامس

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