تحذير شديد اللهجة من جهاز مدينة الشروق لأصحاب قطع الأراضي

ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى الالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال بناء مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وطالب بعدم الانصياع وراء الشائعات حول إمكانية التصالح فى مخالفات البناء، حيث سيتم التصالح للحالات المبنية بالفعل قبل 15/10/2023 طبقًا للتصوير الجوى لوحدة المتغيرات المكانية.



وأكد الجهاز عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز العبور الجديدة مركز خدمة عملاء التقنين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين الذين تم توفيق أوضاع طلباتهم لسداد الدفعة المقدمة ولمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تابع فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات منطقة الأمل، وذلك فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديده واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع.



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وشدد على سرعة الانتهاء من الخطوط المتبقية في منطقة الأمل واستكمال الدراسات القانونية والعقاريه لتقنين الملف، وتابع سير العمل بالامانات الفنيه المسؤولة عن فرز ومراجعة طلبات كيان القادسيه والامل ووجه رئيس الجهاز الى سرعه الانتهاء من فرز وإعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات بملف القادسية والأمل ليتم الإعلان عن أسماء السادة العملاء ونشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز لاستكمال الإجراءات.

وشدد رئيس الجهاز على تحري الدقة ومراجعة جميع البيانات حرصا على حقوق السادة المواطنين وحرصا على ملكيتهم الخاصة وقام بمراجعة عددا من الملفات العشوائية للتأكد من ذلك.

كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمة المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعة استعلامات العقارية حرصا على تقديم خدمه جيده للسادة المواطنين والسادة العملاء بالمدينه.

وأكد سرعة إنهاء ملف التقنين والعمل بجميع أيام العطلات الرسمية.

وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز الحالة العامة للطرق، والمرافق، والزراعة، والأمن، والكهرباء، والمخالفات والنظافة والتجميل بالمجاورات ٧ - ٨ - ٩، ضمن خطة جهاز المدينة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات.

كما تفقد المهندس مصطفى سعيد، المجاورات ٣٤ - ٣٥ - ٣٦، للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة والتجميل والإشغالات والمخالفات، يرافقه مها عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، والمهندس أحمد أمام، معاونا رئيس الجهاز.

وتابع المهندس مصطفى سعيد، الأعمال حول العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة.

وأثناء الجولة التفقدية تم رصد مخالفة بناء بلكونة وتم إزالتها على الفور، كما شدد رئيس الجهاز على الشركات القائمة بأعمال المرافق سرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة، كما تم المرور على المجاورة 28 لمتابعة رفع الكفاءة للطرق والمرافق، بجانب المرور على الطريق الدائرى للمدينة.

وطالب رئيس الجهاز، بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة، والمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، سرعة تلافى بعض الملاحظات التى وجدت أثناء المرور، لافتا إلى أنه سيتم المرور تباعًا على باقى المجاورات بجميع المراحل طبقًا للخطة المدرجة من جهاز المدينة للنهوض بكافة القطاعات.