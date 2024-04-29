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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين بالقليوبية

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج. 
 

حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة

ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
 

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 غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين بالقليوبية 

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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