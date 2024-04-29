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حوادث

إحالة المتهم بهتك عرض طفلة 10 أشهر حتى الموت للمحاكمة الجنائية العاجلة

إحالة المتهم بهتك
إحالة المتهم بهتك عرض طفلة 10 أشهر للمحاكمة الجنائية،فيتو

أحالت نيابة مدينة نصر، المتهم بهتك عرض طفلة 10 أشهر حتى الموت للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة في الشرابية

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم عامل بمطعم كشري متهم بالتعدي على طفلة  حتى الموت وألقى بجثتها داخل حديقة عامة في الشارع بمدينة نصر.


بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر بالعثور على جثة طفلة 10 اشهر في حديقة بمدينة نصر وتبين من التحريات أن والدة الطفلة المجني عليها- سودانية مقيمة بالقاهرة- قدمت بلاغ للأجهزة الأمنية أفادت فيه اختفاء طفلتها، بعد تركها باب شقتها مفتوحًا، وذهبت لشراء احتياجات ومستلزمات المنزل، إلا أنها عقب عودتها من الخارج لم تجد طفلتها فحررت محضرا بتغيبها، وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وكشف رجال مباحث مدينة نصر لغز الجريمة وتمكنوا من العثور على جثة الرضيعة المجني عليها ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة وتبين أن الطفلة تعرضت للاعتداء مما أدي إلي وفاتها.

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وبالتحريات والبحث وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا في مطعم كشري، تعدي علي الطفلة داخل حديقة عامة في مدينة نصر  وتخلص منها بقتلها بعد ارتكاب جريمته، وتركها في الحديقة جثة هامدة, وفر هاربًا.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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