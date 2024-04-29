أغرقته في إناء، تفاصيل صادمة في واقعة قتل رضيع على يد والدته بالجيزة

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في جريمة قتل سيدة لطفلها حديث الولادة، بعدما حملته سفاحا، دون علم أهلها خوفا من افتضاح أمرها في إمبابة بالجيزة.

وكان الأهالي عثروا على جثة طفل رضيع ملقاة بجانب الرصيف أمام سنترال الوراق بشارع ترعة السواحل، أرض الجمعية، بنطاق دائرة قسم إمبابة بالجيزة، فقاموا باستدعاء الشرطة، وتبين أن الطفل حديث الولادة متوفى وبه الحبل السري، وقامت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتحديد هوية المتهم.

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تحريات البحث الجنائي كشفت أن المتهمة حملت سفاحًا، وأخفت أمرها عن أهلها، فتوجهت إلى المرحاض، ووضعت حملها بإنجاب طفلها وخشية افتضاح أمرها وضعته داخل إناء وغمرته بالمياه، حتى تيقنت من مفارقته الحياة، لتضع جثمانه في كيس بلاستيك، وتغادر مسكنها مستقلة دراجة آلية، وفي غفلة من قائدها ألقت بجثمان طفلها على الطريق العام.

وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة بحق الطفل خشية افتضاح أمرها.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لجلسة 27 مايو للاطلاع.