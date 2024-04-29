تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 26 بندقية، وألفى طلقة داخل سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

ضبط 26 بندقية و2085 طلقة داخل سيارة في الجيزة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وأنه يقوم بنقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكى من محافظة مطروح متجهًا إلى محافظات الوجه القبلى تمهيدًا لترويجها على عملائه.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى "ملكه" بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزته (2 بندقية آلية – 24 بندقية خرطوش – 2085 طلقة نارية – 15 خزينة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,5 مليون تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.