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حوادث

إصابة 4 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر (صور)

اصابة 4 عمال أثر
اصابة 4 عمال أثر حريق داخل مصنع بمدينة بدر،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى مصنع بمدينة بدر،  ما أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق  داخل مصنع فوم بطريق الروبيكى فى مدينة بدر، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

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 حريق داخل مصنع بمدينة بدر 

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 وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمواد بلاستيكية وامتدت إلى باقى أجزاء المصنع، وتم منع خطر امتدادها لمجاورات وإخماد الحريق، وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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