إصابة 4 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى مصنع بمدينة بدر، ما أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فوم بطريق الروبيكى فى مدينة بدر، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.
حريق داخل مصنع بمدينة بدر
وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمواد بلاستيكية وامتدت إلى باقى أجزاء المصنع، وتم منع خطر امتدادها لمجاورات وإخماد الحريق، وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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