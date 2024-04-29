إصابة 4 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى مصنع بمدينة بدر، ما أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فوم بطريق الروبيكى فى مدينة بدر، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

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حريق داخل مصنع بمدينة بدر

وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمواد بلاستيكية وامتدت إلى باقى أجزاء المصنع، وتم منع خطر امتدادها لمجاورات وإخماد الحريق، وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.