السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

التحقيق مع عامل قتل طفلة بعد هتك عرضها بمدينة نصر

التحقيق مع عامل
التحقيق مع عامل

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق مع عامل هتك عرض طفلة 10 سنوات وتخلص منها بقتلها بـمدينة نصر، وألقى بجتها وسط الزراعات وفر هاربا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم عامل بمطعم كشري متهم بالتعدي على طفلة وهتك عرضها حتى الموت وألقى بجثتها داخل حديقة عامة في الشارع بمدينة نصر.
وبدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر بالعثور على جثة طفلة 10 سنوات وسط الزراعات في حديقة بمدينة نصر وتبين من التحريات أن والدة الطفلة المجني عليها- سودانية مقيمة بالقاهرة- قدمت بلاغ للأجهزة الأمنية أفادت فيه إختفاء طفلتها 10 أشهر، بعد تركها باب شقتها مفتوحًا، وذهبت لشراء احتياجات ومستلزمات المنزل، إلا أنها عقب عودتها من الخارج لم تجد طفلتها فحررت محضرا بتغيبها، وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وكشف رجال مباحث مدينة نصر لغز الجريمة وتمكنوا من العثور على جثة الرضيعة المجني عليها ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة وتبين أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجنسي وهتك عرضها مما ادي الي وفاتها.

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وبالتحريات والبحث وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل في مطعم كشري، تعدي علي الفتاة داخل حديقة عامة في مدينة نصر وهتك عرضها وتخلص منها بقتلها بعد ارتكاب جريمته، وتركها في الحديقة جثة هامدة, وفر هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


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