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حوادث

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الإعدام شنقا لـ طبيب
الإعدام شنقا لـ طبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر

أصدرت الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حكما بالإعدام شنقا على دكتور تجميل لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته القاصر في منطقة "هرم سيتي" بأكتوبر.


وكانت  المحكمة أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

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وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.

 

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