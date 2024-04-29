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حوادث

إحالة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة.

وأدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون فى أقوالهم أمام جهات التحقيق بأنهم تمكنوا من حفر حفرة قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم إلا أنهم لم يصلوا إلى أى مقتنيات أثرية.

فيما طالبت النيابة العامه بالجيزة، في وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة.

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القبض على المتهمين في الجيزة

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

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