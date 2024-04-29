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حوادث

انتقامًا من زوجته، حبس موظف حرق شقة بالمقطم

حبس موظف حرق شقة
حبس موظف حرق شقة بالمقطم، فيتو

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس موظف ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بحرق شقة زوجته عمدًا  انتقامًا منها.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

تفاصيل إشعال موظف النيران في الشقة بسبب خلافات مع زوجته

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من زوجها وأشقائه بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم.

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وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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نيابة المقطم وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المقطم

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