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حوادث

سقوط 13 متهما بارتكاب جرائم سرقات فى القاهرة

متهمين بارتكاب جرائم
متهمين بارتكاب جرائم سرقات،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 13 متهما  لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

سقوط 13 متهما بإرتكاب جرائم سرقات فى القاهرة


كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلان؛ بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين و2 دراجات نارية.

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"عامل له معلومات جنائية.


كما تم ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانيا لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول".


وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه سيئ النية 4 أشخاص.


كما ضبط شخصان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص وبحوزتهما مبلغ مالي- مفك حديدي.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصرفهما في السيارة بالبيع "لدى عميلهما سيىء النية تاجر خردة، مقيم بمحافظة القليوبية وتم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدا لبيعها.

وفي روض الفرج تم ضبط عاطل؛ لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر من داخل مسكن أحد الأشخاص" بأسلوب التسلق ".


وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله" سيئ النية تاجر خردة، مقيم بمحافظة سوهاج تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة...

 

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