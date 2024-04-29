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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على رفح إلى 20 شهيدا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 20 بينهم 5 أطفال.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن مسعفون استشهاد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بينما وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة (حماس) أن عدد الشهداء 15.

ومساء أمس الأحد  استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

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كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وكانت قوات الاحتلال قد شنت أمس غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن موقع روتر الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،  أعلنت أمس الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين ولم تنفجر".

وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نقلا عن مسؤول أممي بارز، بأن جزء كبير من القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق إزالتها 14 عاما.

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13 شهيدا فلسطينيا حصيلة قصف جيش الاحتلال رفح

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غارة إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة رفح حماس كتائب القسام

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